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Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности

Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности
Российский олимпийский комитет
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Немецкая саблистка, член президиума ассоциации спортсменов Германии, член наблюдательного совета Национального антидопингового агентства Леа Крюгер выступила против возвращения россиян на международные турниры.

«Возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности и честность соревнований. С момента раскрытия допинговой схемы в России у меня появилось ощущение, что меня систематически обманывают, поэтому вопрос допинг-контроля должен сейчас быть в центре внимания. Особенно потому, что российское антидопинговое агентство РУСАДА до сих пор считается ненадёжным и отстранено от работы после российского государственного допингового скандала. Это означает: нельзя исключать манипуляции», — приводит слова Крюгер Sportschau, ссылаясь на DPA.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал профессиональным ассоциациям мирового спорта разрешить спортсменам из России и Беларуси снова выступать в качестве нейтральных участников. Для этого они должны соответствовать определённым условиям.

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