Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности

Немецкая саблистка, член президиума ассоциации спортсменов Германии, член наблюдательного совета Национального антидопингового агентства Леа Крюгер выступила против возвращения россиян на международные турниры.

«Возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности и честность соревнований. С момента раскрытия допинговой схемы в России у меня появилось ощущение, что меня систематически обманывают, поэтому вопрос допинг-контроля должен сейчас быть в центре внимания. Особенно потому, что российское антидопинговое агентство РУСАДА до сих пор считается ненадёжным и отстранено от работы после российского государственного допингового скандала. Это означает: нельзя исключать манипуляции», — приводит слова Крюгер Sportschau, ссылаясь на DPA.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал профессиональным ассоциациям мирового спорта разрешить спортсменам из России и Беларуси снова выступать в качестве нейтральных участников. Для этого они должны соответствовать определённым условиям.