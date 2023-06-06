Гендиректор «Байкала-Энергии» рассказал о целях клуба на новый сезон

Чемпион мира и многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Игорь Бондаренко, назначенный на пост генерального директора «Байкала-Энергии», рассказал, как будет развиваться команда, а также о её целях на будущий сезон.

«Важным проектом для развития клуба в будущем является создание детской хоккейной школы, и я считаю, что это одно из главных направлений работы хоккейных клубов Суперлиги в целом в долгосрочном периоде. Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Хардиковым и подтверждаем ранее взятую цель — в ближайшие несколько лет основу взрослой команды на 60–70 процентов должны представлять местные игроки. Это действительно серьёзная, сложная, но очень правильная задача, которая позволит дать толчок для развития хоккея с мячом в регионе. Важно чтобы все болельщики понимали эту стратегию, именно так должен развиваться профессиональный клуб.

Что касается тренерского штаба, что мы обсуждали кандидатуры с Михаилом Хардиковым, рассмотреть Олега Батова — его идея, но это был не единственный вариант. После общего обсуждения решили – Олег Батов. Олег Валерьевич ранее возглавлял клубы нижней части турнирной таблицы, но при имеющихся возможностях он сделал довольно крепкие команды, например «Мурман». Тут важно, чтобы тренер хотел прогрессировать вместе с командой, и для Батова это определённый вызов. Помогать Батову будет Александр Кротов, который работал с ним в Мурманске. То есть это опытное тренерское звено.

Что касается подбора состава, с рядом игроков мы расстались сами, некоторые выбрали другие клубы для продолжения карьеры. Мы точечно подбирали людей на те позиции, которые нам необходимо закрыть. Конечно, нам хотелось бы усилить ряд позиций, например, в центре поля. Креативных и ценных игроков в настоящее время на рынке мало, они все на действующих контрактах, но мы над этим работаем, горизонт планирования долгосрочный.

Нам нужно сделать качественный шаг вперёд, выстроить сильную команду, способную конкурировать с лидерами на равных. На данный момент это моя основная задача. А о конкретных результатах я смогу сказать после первого этапа Кубка России, когда мы увидим первые итоги работы, прилагаем все усилия для достижения целей», — рассказал Бондаренко в интервью Lenta.ru.