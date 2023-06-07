Миккель Бьерг из UAE Team Emirates выиграл четвёртый этап «Критериум Дофине»

Сегодня, 7 июня, состоялся четвёртый этап шоссейной веломногодневки «Критериум Дофине» — 2023, которая проходит с 4 по 11 июня во Франции. Победителем гонки стал датчанин Миккель Бьерг, представляющий команду UAE Team Emirates (ОАЭ).

Четвёртый этап представлял собой гонку с раздельным стартом на 31,1 км. Бьерг показал результат 37 минут и 28 секунд, также получив жёлтую майку лидера. Второе место занял Йонас Вингегор (Jumbo-Visma, Нидерланды), он отстал от лидера на 12 секунд. Третьим стал француз Реми Каванья (Soudal — Quick Step, Бельгия), его отставание составило 27 секунд. До этой гонки лидировавший в генеральной классификации француз Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma) показал 21-е время.

Завтра, 8 июня, состоится пятый этап веломногодневки. Его протяжённость составит 191,1 км.