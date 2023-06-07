«Старалась спокойно это принять». Хузина раскрыла требования к выступившим на ЧМ россиянам

Российская тхэквондистка Лилия Хузина рассказала, какие требования существуют у Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) касательно поведения допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе россиян вне турниров.

Ранее 20-летняя Хузина завоевала золото на чемпионате мира – 2023 в Баку (Азербайджан) в весовой категории до 62 кг.

«По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой — флагом, гимном. (о публикациях в социальных сетях с медалью). Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны.

Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя. Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена», — приводит слова Хузиной ТАСС.