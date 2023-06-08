Сменивший гражданство украинский чемпион мира по шахматам внезапно умер в 46 лет
Поделиться
Известный гроссмейстер Вадим Малахатько 5 июня внезапно ушёл из жизни, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины и Киева. Малахатько было 46 лет. Причины трагедии на данный момент неизвестны.
Малахатько был воспитанником киевской шахматной школы ГСО «Авангард». В 2000 году гроссмейстер в составе сборной Украины стал бронзовым призёром 40-й шахматной Олимпиады в Стамбуле (Турция), а в 2001-м – чемпионом мира. Позднее, в 2006 году, Малахатько стал вице-чемпионом Европы по быстрым шахматам. А в 2007-м он принял решение сменить спортивное гражданство на бельгийское.
Малахатько также был победителем и призёром ряда международных и национальных турниров, тренером и заслуженным мастером спорта.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
00:44
-
00:36
-
00:18
- 7 июня 2023
-
22:56
-
21:55
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58
-
22:13
-
21:45
-
21:03
-
18:30
-
16:21
-
11:04
- 5 июня 2023
-
20:55
-
20:05
-
17:59
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
15:34
-
14:55
-
12:28
-
12:23
-
10:48
-
10:32
-
09:40
- 4 июня 2023
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
20:36
Партнерский контент