Сменивший гражданство украинский чемпион мира по шахматам внезапно умер в 46 лет

Известный гроссмейстер Вадим Малахатько 5 июня внезапно ушёл из жизни, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины и Киева. Малахатько было 46 лет. Причины трагедии на данный момент неизвестны.

Малахатько был воспитанником киевской шахматной школы ГСО «Авангард». В 2000 году гроссмейстер в составе сборной Украины стал бронзовым призёром 40-й шахматной Олимпиады в Стамбуле (Турция), а в 2001-м – чемпионом мира. Позднее, в 2006 году, Малахатько стал вице-чемпионом Европы по быстрым шахматам. А в 2007-м он принял решение сменить спортивное гражданство на бельгийское.

Малахатько также был победителем и призёром ряда международных и национальных турниров, тренером и заслуженным мастером спорта.