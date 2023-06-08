Глава LIF опроверг, что приехавшая в Литву Анна Пракатень тренируется в российской форме
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Глава Федерации гребли Литвы (LIF) Саулюс Риттер опроверг информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень, ныне представляющая сборную Узбекистана, тренируется в олимпийском центре Тракая в форме сборной России. Об этом в своём критическом высказывании ранее сообщал один из членов сборной Литвы.
«Я хочу категорически опровергнуть не подкреплённые никакими доказательствами и, по оценке федерации, ложные утверждения о том, что данная спортсменка тренировалась в экипировке сборной России. Этого не было. А если подобное всё-таки случится, могу заверить, что Федерация гребли Литвы тут же примет жёсткие меры», — приводит слова Риттера Delfi.
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