Американский толкатель ядра разоружил человека, угрожавшего ножом девушке в поезде

Титулованный толкатель ядра Джо Ковач разоружил пьяного человека, угрожавшего ножом ему и ещё одной девушке в поезде в Италии, сообщает cope.es.

Американцу удалось это сделать до приезда полиции. 33-летний спортсмен ростом 183 см и весом 134 кг следовал на поезде в Пизу после выступлений на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, где он занял четвёртое место.

Ковач выиграл серебряные медали в толкании ядра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он выигрывал награды на четырёх последних чемпионатах мира: золотые в Пекине и Дохе и серебряные в Лондоне и Орегоне. Ковач является победителем общего зачёта Бриллиантовой лиги — 2015 в толкании ядра. Свой лучший результат в карьере 23 м 23 см он установил в прошлом году.