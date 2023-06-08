«Эйфория накрыла сразу после игры». Тренер женского ЦСКА — о победе в ЧР по гандболу

Главный тренер женской гандбольной команды ЦСКА Ольга Акопян прокомментировала победу над клубом «Ростов-Дон» в финале чемпионата России.
«Эйфория накрыла сразу по окончании игры. И огромное счастье, и гора с плеч — только положительные эмоции. Пережили их вместе с командой и тренерским штабом. А после выдохнула и порадовалась, что наконец начался отпуск. Сезон выдался нелёгким, игр было много, как и ответственности. Хочется немного отдохнуть.
По ходу первого тайма решающего матча лидировали с разницей в 10 мячей. Почему соперник подобрался? Наверное, в этом есть прелесть женского гандбола (улыбается). Это финал, на кону стоит многое. «Ростов-Дон» — не тот соперник, который поднимет руки вверх, начав уступать в счёте.
Десять мячей для первого тайма — большой разрыв. Наверное, наших игроков такая разница немного подрасслабила. Слишком сильно поверили в себя, а «Ростов-Дон», наоборот, подсобрался в эти минуты. Нам не удавалось отстоять несколько раз подряд, не могли и забросить какое-то время. Но полученная в начале матча разница позволила нам довести игру до победы, несмотря на проблемы», — приводит слова Акопян «Гандбол. Быстрый центр».
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