«Чеховские медведи» завоевали бронзу гандбольной SEHA – Gazprom League

В Санкт-Петербурге определился бронзовый призёр гандбольного турнира SEHA – Gazprom League сезона-2022/2023.

В матче за третье место «Чеховские медведи» уверенно обыграли пермскую команду со счётом 40:30. Самым результативным игроком встречи стал линейный победителей Александр Ермаков, отличившийся 10 раз. Семь мячей на счету Евгения Дзёмина, по четыре мяча забили Илья Дёмин и Артём Кулак.

Во вторник, 6 июня, в полуфинале «Чеховские медведи» уступили минскому СКА со счётом 32:34. Вторым финалистом стал другой белорусский клуб «Мешков Брест». Финал соревнований пройдёт сегодня позднее.

Гандбол. SEHA – Gazprom League. «Финал четырёх». Санкт-Петербург

Матч за 3-е место

«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 40:30 (23:10).