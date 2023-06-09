Российские шахматисты завоевали 9 медалей на юношеском первенстве мира по рапиду

Российские шахматисты выиграли 9 медалей (четыре золотых, две серебряных и три бронзовых) на детско-юношеском первенстве мира по рапиду в Батуми. Соревнования собрали 459 участников, включая 49 россиян, которые выступают под флагом ФИДЕ.

В возрастной группе до 10 лет россияне забрали оба золота: Сергей Склокин стал чемпионом среди мальчиков до 10 лет, Кристина Завиваева — среди девочек. Таймаз Темирбеков занял второе место в группе мальчиков до 12 лет, Диана Преображенская завоевала бронзу в турнире девочек до 12 лет.

В категории до 14 лет Савва Ветохин и Анна Шухман стали третьими среди мальчиков и девочек, соответственно. Александра Шведова стала чемпионкой мира по рапиду среди девушек до 16 лет. Володар Мурзин первенствовал в группе старших юношей, Алексей Гребнев занял второе место.

С 10 по 11 июня там же состоится детско-юношеское первенство мира по блицу.