Чемпион ОИ по вольной борьбе Садулаев рассказал о ходе восстановления после операции

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о ходе восстановления после операции на ноге, которую спортсмен перенёс в апреле.

«Операцию сделали в апреле. Сейчас я продолжаю восстановительный курс, всё проходит хорошо, без осложнений, но оптимальной формы к чемпионату России не набрал. Но я уже тренируюсь, готовлюсь к предстоящим стартам. Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдётся подходящий соперник», — приводит слова Садулаева ТАСС.

Ранее стало известно, что Садулаев не сможет принять участия в чемпионате России по вольной борьбе. Турнир состоится в Каспийске с 20 по 24 июня. Чемпионат мира по вольной борьбе пройдёт в сентябре в Белграде (Сербия).