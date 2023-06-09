Путин высказался о присуждении дзюдоисту Тасоеву золота чемпионата мира

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Академии единоборств в «Сириусе» отреагировал на решение Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву, который остался без победы в результате судейской ошибки.
13 мая судьба схватки Тасоева с французом Тедди Ринером в финале весовой категории свыше 100 кг решалась в дополнительное время, то есть до первого результативного действия. Его сделал россиянин, однако судьи никак не отреагировали, а спустя некоторое время француз получил очко за аналогичное движение. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а сегодня, 9 июня, стало известно, что Иналу присуждена золотая медаль.
«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает.
Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них всё по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но тем не менее я хочу ещё раз подчёркнуть — французский боец является выдающимся мастером», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».
- 9 июня 2023
-
21:02
-
20:31
-
17:41
-
15:56
-
14:57
-
14:05
-
13:49
-
09:34
-
01:24
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:17
-
21:52
-
19:20
-
19:07
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:54
-
15:18
-
14:05
-
13:51
-
13:32
-
13:18
-
02:13
-
00:44
-
00:36
-
00:18
- 7 июня 2023
-
22:56
-
21:55
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58