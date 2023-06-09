Путин высказался о присуждении дзюдоисту Тасоеву золота чемпионата мира

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Академии единоборств в «Сириусе» отреагировал на решение Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву, который остался без победы в результате судейской ошибки.

13 мая судьба схватки Тасоева с французом Тедди Ринером в финале весовой категории свыше 100 кг решалась в дополнительное время, то есть до первого результативного действия. Его сделал россиянин, однако судьи никак не отреагировали, а спустя некоторое время француз получил очко за аналогичное движение. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а сегодня, 9 июня, стало известно, что Иналу присуждена золотая медаль.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает.

Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них всё по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но тем не менее я хочу ещё раз подчёркнуть — французский боец является выдающимся мастером», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».