Кенийская бегунья Кипьегон побила второй мировой рекорд за восемь дней

Кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон побила второй мировой рекорд за восемь дней. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже 29-летняя Кипьегон показала время 14 минут 5,20 секунды, что является лучшим результатом в истории.
Больше всех своему достижению удивилась сама рекордсменка. Дело в том, что она бежала эту дистанцию впервые за восемь лет.
Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка на дистанции 1500 м. На коронной дистанции она побила мировой рекорд восьмилетней давности на этапе Бриллиантовой лиги в Италии в прошлую пятницу.
Кипьегон заявила, что после Олимпиады-2024 может перейти на дистанцию 5000 м, а впоследствии на марафон.
Кипьегон — первая женщина, побившая мировые рекорды на дистанциях 1500 и 5000 метров после итальянки Паолы Пиньи, которая была самой быстрой на дистанциях 1500, 5000 и 10 000 метров в течение девяти месяцев в 1969 и 1970 годах.
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