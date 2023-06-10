Кипьегон: мировой рекорд не входил в мои планы

Кенийка Фаит Кипьегон, установившая мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, сказала, что очень удивилась своему результату. Она пробежала дистанцию за 14:05.20 и по ходу забега боролась за победу с предыдущей обладательницей рекорда эфиопкой Летесенбет Гидей. Неделю назад Кипьегон также установила мировой рекорд на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в Риме – 3:49.11.
«Я не думала о мировом рекорде, я не знаю, как я его поставила. Я просто сосредоточилась на зелёном свете (зелёные лампы во время забега показывали график мирового рекорда на внутренней границе первой беговой дорожки – Прим. «Чемпионата»), и попыталась расслабиться и насладиться забегом. Когда я увидел, что это мировой рекорд, то очень удивилась — я просто хотел улучшить свой личный рекорд, мировой рекорд не входил в мои планы. Я просто бежала за Гидей — она потрясающая женщина. Я не знаю, что будет дальше — должна обсудить это с моим тренером и моим менеджментом. Если со здоровьем всё будет в порядке, то всё возможно», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.
Предыдущий мировой рекорд на 5000 м, принадлежавший Гидей, равнялся 14:06.62 и был установлен в Валенсии 7 октября 2020 года. Во время забега в Париже в пятницу эфиопка финишировала вслед за Кипьегон со временем 14:07.94 – это третий результат в истории лёгкой атлетики.
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