«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

Сегодня, 10 июня, состоялся полуфинальный матч чемпионата России по регби, в котором встречались «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Красноярске и завершилась со счётом 21:12 в пользу хозяев.

Таким образом, «Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби. Соперником красноярской команды станет победитель полуфинального матча «Локомотив» (Пенза) — «Стрела» (Казань). Финальная игра состоится в Красноярске 18 июня. Матч за третье место пройдёт днём ранее, 17 июня.

Напомним, «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата страны, а «Красный Яр» занял четвёртую строчку турнирной таблицы. Пензенский «Локомотив» и казанская «Стрела» заняли второе и третье место соответственно.