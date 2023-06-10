«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби
Поделиться
Сегодня, 10 июня, состоялся полуфинальный матч чемпионата России по регби, в котором встречались «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Красноярске и завершилась со счётом 21:12 в пользу хозяев.
Таким образом, «Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби. Соперником красноярской команды станет победитель полуфинального матча «Локомотив» (Пенза) — «Стрела» (Казань). Финальная игра состоится в Красноярске 18 июня. Матч за третье место пройдёт днём ранее, 17 июня.
Напомним, «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата страны, а «Красный Яр» занял четвёртую строчку турнирной таблицы. Пензенский «Локомотив» и казанская «Стрела» заняли второе и третье место соответственно.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
14:07
-
13:52
-
11:40
-
05:11
-
04:51
-
04:29
-
00:37
-
00:19
-
00:05
- 9 июня 2023
-
23:22
-
21:02
-
20:31
-
17:41
-
15:56
-
14:57
-
14:05
-
13:49
-
09:34
-
01:24
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:17
-
21:52
-
19:20
-
19:07
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:54
-
15:18
-
14:05
-
13:51
-
13:32
-
13:18
-
02:13
-
00:44
Партнерский контент