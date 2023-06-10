«Синара» стала бронзовым призёром чемпионата России по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» одержала победу над клубом «Газпром-Югра» в четвёртом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Героем встречи стал Валерий Дёмин из «Синары», который оформил дубль в этой встрече и забил победный гол за 24 секунды до финального свистка.

Таким образом, екатеринбургская «Синара» выиграла в серии со счётом 3-1 и стала бронзовым призёром чемпионата страны.

Напомним, в финальной серии чемпионата России по мини-футболу московский «КПРФ» играет с «Норильским никелем». После двух матчей впереди в серии московская команда – 2-0. Третий матч серии состоится в Норильске завтра, 11 июня.