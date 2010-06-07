"Торнадо" — единоличный лидер чемпионата России по бейсболу

Состоялись матчи пятого тура чемпионата России по бейсболу. По его итогам определился единоличный лидер турнира. Им стала команда «Торнадо», которая ещё не потерпела ни одного поражения, сообщает сайт Федерации бейсбола России.

Бейсбол. Чемпионат России. Пятый тур

«Ярославские Медведи» — «Спартак» — 6:8, 19:5.

СКВ — «Грин Сокс» — 14:7, 9:24.

«Торнадо» — «Северные Звёзды — Москва» — 10:8, 11:3.

МГПУ — «Москвич» — 7:12, 7:4.

«Балашиха» — «СПб — Северные Звёзды» — 7:6, 10:4.