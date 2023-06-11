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Видео: эмоции игроков «КПРФ» после победы в чемпионате России по мини-футболу

Видео: эмоции игроков «КПРФ» после победы в чемпионате России по мини-футболу
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Московский «КПРФ» стал победителем финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги. В финальной серии московская команда обыграла «Норильский никель» со счётом 3-0. Третий матч команд прошёл в Норильске и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видео с эмоциями чемпионов страны.

Видео доступно в телеграм-канале Мини-футбол | PARI-Суперлига. Права на видео принадлежат РФС.

Отметим, что «КПРФ» также выиграл регулярный чемпионат России. Все матчи плей-офф московский клуб прошёл с абсолютным показателем побед: 9 из 9.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Третий матч

«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) — 1:3.

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