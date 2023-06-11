Капитан «Синары» Сергей Абрамов признан лучшим игроком чемпионата России по мини-футболу

Капитан сборной России и МФК «Синара» Сергей Абрамов признан лучшим игроком чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги.

В прошедшем сезоне чемпионата России Абрамов провёл 49 игр, в которых забил 47 голов и отдал 35 передач.

Клуб Абрамова стал бронзовым призёром чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги. В серии за третье место «Синара» обыграла «Газпром-Югра» со счётом 3-1.

32-летний Абрамов – трёхкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта, трёхкратный обладатель Кубка России.