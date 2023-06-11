Стал известен новый главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» объявил о назначении Ирины Дибировой на пост главного тренера команды.

До тренерской карьеры Дибирова была выдающимся игроком. Ирина является трёхкратной чемпионкой мира в составе сборной России, серебряным призёром Олимпиады-2008. Дибирова завершила карьеру игрока в 2010 году.

Ранее Дибирова тренировала македонский «Вардар». Под руководством россиянки клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Македонии.

«Предложение поступило мне зимой. Было очень неожиданно и волнующе, поскольку «Ростов-Дон» для меня — не просто клуб. Команда находится на высоком уровне и является одной из лучших не только в России, но и в Европе. Это большой шаг для меня. Я понимаю, что для этого необходимо очень много работать. Самое важное, что повлияло на моё решение — характер этого города и этого клуба. Я вижу, как профессионально руководство и менеджмент относятся к своей работе. Мне очень нравится коллектив девочек. Может, со стороны для кого-то это покажется чересчур эмоциональным или непонятным, но мне очень симпатичен этот сплав опыта и молодых и талантливых игроков. Есть все предпосылки хорошо сделать эту работу вместе, поэтому предложение было принято!» — приводит слова Дибировой пресс-служба команды.