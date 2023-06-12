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Чемпионка России в беге на 400 метров Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов

Чемпионка России в беге на 400 метров Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов
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Надежда Клевцова, личный тренер действующей чемпионки России в беге на 400 метров Полины Миллер, сообщила, что спортсменка не сможет выступать на протяжении половины летнего сезона из-за сдачи выпускных экзаменов в университете.

«У Полины последний курс в вузе, она сдаёт сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит. 22 июля этапом „Королевы спорта“ в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования. Спортсменка сейчас тренируется, она обязательно выступит в начале августа на чемпионате России. Надеюсь, что будет показывать результаты лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Клевцовой ТАСС.

Напомним, летний чемпионат России по легкой атлетике 2023 года пройдёт с 3 по 6 августа в Челябинске.

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