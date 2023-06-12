Российских скалолазов начнут допускать на международные соревнования с 2024 года

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) на официальном сайте объявила о начале процесса возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе с 2024 года.

Исполнительный комитет IFSC одобрил начало процесса допуска атлетов с российскими и белорусскими паспортами в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмены из России и Беларуси должны будут получить лицензии, подтверждающие нейтралитет, в качестве предварительного условия для регистрации на соревнования, проходящие под эгидой IFSC.

Решение IFSC о приостановке членства Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма при этом остаётся в силе.