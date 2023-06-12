Сменивший гражданство легкоатлет победил россиян на турнире по прыжкам в шестом в Твери
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Победителем фестиваля Athletics League в прыжке с шестом стал 19-летний Матвей Волков – единственный представитель команды Беларуси среди участников. Соревнования проходят в Твери на площади Славы.
Волков преодолел планку на высоте 5,71 м. Такой же результат показал серебряный призёр чемпионата Европы-2018, россиянин Тимур Моргунов, но по попыткам он уступил победу сопернику. И Волков, и Моргунов пытались штурмовать высоту 5,81 м, но неудачно. Третье место занял россиянин Александр Соловьёв с результатом 5,61 м.
Волков — чемпион мира среди молодёжи 2021 года. В 2020 году Матвей сменил спортивное гражданство с российского на белорусское, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.
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