Сменивший гражданство легкоатлет победил россиян на турнире по прыжкам в шестом в Твери

Победителем фестиваля Athletics League в прыжке с шестом стал 19-летний Матвей Волков – единственный представитель команды Беларуси среди участников. Соревнования проходят в Твери на площади Славы.

Волков преодолел планку на высоте 5,71 м. Такой же результат показал серебряный призёр чемпионата Европы-2018, россиянин Тимур Моргунов, но по попыткам он уступил победу сопернику. И Волков, и Моргунов пытались штурмовать высоту 5,81 м, но неудачно. Третье место занял россиянин Александр Соловьёв с результатом 5,61 м.

Волков — чемпион мира среди молодёжи 2021 года. В 2020 году Матвей сменил спортивное гражданство с российского на белорусское, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.