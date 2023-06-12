Анна Чичерова: нельзя осуждать спортсмена за желание соревноваться в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о российских спортсменах, которые соглашаются на условия Международного олимпийского комитета (МОК) ради участия в международных соревнованиях.

«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни. И спортсмен сам должен выбирать, готов ли он выступать на международных стартах на предложенных ему условиях.

Недавно прошли чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, куда россияне поехали под нейтральным флагом и завоевали там медали. Поэтому считаю, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя. Он имеет право выйти на старт и делать то, что у него лучше всего получается в жизни», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования в качестве нейтральных атлетов, если они активно не поддерживают СВО и не имеют отношения к силовым структурам.