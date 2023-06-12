Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Чичерова: нельзя осуждать спортсмена за желание соревноваться в нейтральном статусе

Анна Чичерова: нельзя осуждать спортсмена за желание соревноваться в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о российских спортсменах, которые соглашаются на условия Международного олимпийского комитета (МОК) ради участия в международных соревнованиях.

«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни. И спортсмен сам должен выбирать, готов ли он выступать на международных стартах на предложенных ему условиях.

Недавно прошли чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, куда россияне поехали под нейтральным флагом и завоевали там медали. Поэтому считаю, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя. Он имеет право выйти на старт и делать то, что у него лучше всего получается в жизни», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования в качестве нейтральных атлетов, если они активно не поддерживают СВО и не имеют отношения к силовым структурам.

Материалы по теме
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023