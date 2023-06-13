Олимпийская чемпионка Тори Боуи умерла из-за осложнений во время беременности

Олимпийская чемпионка 2016 года американская легкоатлетка Тори Боуи умерла от осложнений во время беременности, сообщает The Guardian.

Как сообщает источник со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, Боуи скончалась во время преждевременных родов на седьмом-восьмом месяце беременности. Спортсменку нашли мёртвой в её доме во Флориде (США). Ей было 32 года. Отмечается, что близкие легкоатлетки могли не знать о её беременности.

Тори Боуи стала чемпионкой Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4 по 100 метров. На тех же Играх она выиграла серебряную (100 м) и бронзовую (200 м) медали. Помимо этого, она являлась двукратной чемпионкой, а также бронзовым призёром мировых первенств.