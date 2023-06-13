Ирина Шейк и Том Брэди провели время вместе. Агент россиянки выступил с заявлением

Семикратный чемпион по американскому футболу Том Брэди был замечен в компании российской супермодели Ирины Шейк на одном из светских мероприятий, после чего в зарубежных СМИ появилось множество различных слухов об их взаимоотношениях.

Так, например, по информации издания Page Six, Ирина якобы столкнулась со звездой американского футбола на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик и не отходила от него весь вечер, но Брэди был непреклонен.

Однако позднее источник из окружения Ирины Шейк заверил, что она и Том — просто друзья, их связывают только дружеские отношения и ничего больше. Также с заявлением выступил представитель супермодели.

«Эта история — полная ложь. Это полностью злонамеренный и вымышленный рассказ о том вечере», — цитирует Daily Mail слова агента Шейк.