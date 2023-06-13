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Шестеро российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по фехтованию

Шестеро российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по фехтованию
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Шестеро российских спортсменов допущены до участия в личном чемпионате Европы по фехтованию, который пройдёт в Пловдиве (Болгария), в нейтральном статусе. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

В нейтральном статусе на чемпионате Европы в Пловдиве выступят шестеро россиян: трое в шпаге — Яна Бекмурзова, Артём Саркисян и Полина Хаертдинова, и трое в сабле — Валерия Кобзева, Алёна Лисина и Анна Смирнова. В рапире российские спортсмены представлены не будут.

Чемпионат Европы пройдёт с 16 по 18 июня. Командные турниры чемпионата Европы с начислением олимпийских квалификационных очков состоятся с 28 по 30 июня в Кракове (Польша).

В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, Международная федерация фехтования не допустила в нейтральном статусе российских фехтовальщиков, представляющих ЦСКА и «Динамо», как связанных с вооружёнными силами или органами национальной безопасности.

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