Штангист Исмаил Гаджибеков установил два рекорда России на чемпионате страны

Штангист Исмаил Гаджибеков установил два национальных рекорда в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике, который проходит в Новом Уренгое.

Гаджибеков завоевал золотую медаль с результатом 237 кг (112 кг в рывке + 125 кг в толчке). Рекордными стали 112 кг в рывке и 237 кг по сумме двоеборья. Для Гаджибекова это вторая победа на чемпионате России. В первый раз 27-летний спортсмен побеждал на турнире 2021 года.

Серебряным призёром чемпионата России в весе до 55 кг стал Озал Абдулгамидов с суммой двоеборья в 212 кг, бронзу взял Андрей Кучеров (211 кг).

Ещё один рекорд на чемпионате страны установил Олег Мусохранов, ставший победителем в весе до 61 кг. Он показал рекордное достижение в рывке — 128 кг. А в сумме набрал 282 кг. Вторым в этой весовой категории стал Равиль Джафаров (253), третьим — Кирилл Рябых (252).