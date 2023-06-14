Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне СВО

Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в возрасте 41 года, сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Красноярского края.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — говорится в сообщении пресс-службы организации. Прощание с Бархатовым состоится сегодня, 14 июня.

Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, дважды выигрывал чемпионат Европы и семь раз становился чемпионом России. В 2022 году Бархатов, который занимал пост директора «Татышев-парка» в Красноярске, был приговорён к шести годам строгого режима за взятки и легализацию преступных доходов.