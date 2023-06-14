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Гроссмейстер из России Александр Мотылёв будет представлять Румынию

Гроссмейстер из России Александр Мотылёв будет представлять Румынию
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Чемпион России и чемпион Европы по шахматам гроссмейстер из России Александр Мотылёв сменил гражданство и теперь будет представлять Румынию на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на сайте ФИДЕ, где теперь спортсмен представлен как румынский шахматист.

Также Мотылёв назначен директором сборной Румынии, так как шахматист является и действующим тренером. В частности, он работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.

Таким образом, сборная Румынии существенно усилилась в преддверии грядущей в 2024 году Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдёт в Будапеште (Венгрия). В состав команды, помимо Мотылёва, входят гроссмейстеры Кирилл Шевченко, Рихард Раппорт и Ливиу-Дитер Нисипяну.

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