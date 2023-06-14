«Больно и обидно». Снукерист Лайнс — о новости, что его матчи с Нином и Бинтао были сданы

Английский снукерист Оливер Лайнс признался, что был ошеломлён, узнав, что его матчи с китайскими игроками Лу Нином и Янь Бинтао были сданы намеренно. В июне снукеристы были отстранены за договорные матчи.
«Хотел бы я тогда знать, как выигрываю этот матч. Я действительно думал, что был хорош в матче с Бинтао, но теперь знаю, что он даже не пытался навязать мне борьбу. Странно это осознавать. Им так долго это сходило с рук, они профессионалы в этом вопросе. Я чувствовал, что заслужил победу тогда. Это странно. Не хочется, чтобы твоё имя ассоциировалось с чем-то подобным.
Нин тоже был моим соперником, но я не помню тот матч с ним. Меня злит, что он ушёл из спорта ещё в 2014 году и только сейчас его махинации вскрылись. Это ужасно. Больше всего раздражает, что они так долго этим занимались и делали вид, что ничего не произошло. Больно и обидно», — приводит слова Лайнса Metro.
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