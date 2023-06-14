Шипов: Магнус Карлсен должен равняться на Новака Джоковича и брать с него пример

Российский гроссмейстер и популяризатор шахмат Сергей Шипов сравнил 16-го чемпиона мира по шахматам из Норвегии Магнуса Карлсена и сербского теннисиста, первую ракетку мира Новака Джоковича: 36-летний теннисист в воскресенье завоевал рекордный 23-й титул «Большого шлема», а 32-летний шахматист на недавнем домашнем турнире не выиграл ни одного матча.
«Чем быстрее идёт игра, тем больше он напоминает Магнуса Карлсена, а в медленной игре он не держит концентрацию, физически он не в порядке. Я думаю, уже понемногу начинает сказываться возраст, у возрастных шахматистов есть закономерность, что в быстрых шахматах они конкурентоспособные, а в медленных им становится тяжело. Но Магнусу пока 32, так что, скорее всего, он ещё восстановится.
По части выносливости Магнус всегда был очень хорош, он мог играть 8–10 часов подряд. У Магнуса, пожалуй, доминация в мире была сильнее, чем у Джоковича в теннисе, потому что с сербом на равных бились Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем, а Магнус Карлсен в последние 10 лет не имел себе равных. Но Джокович в свои 36 лет носится по корту под палящим солнцем, порой по пять часов, и не жалуется, поэтому Магнус, который моложе и тратит не так много энергии, должен приводить себя в порядок, работать над выносливостью и физикой, чтобы продолжать бороться за самые высокие места, как Джокович. Сейчас норвежец должен равняться на Джоковича и брать с него пример», — приводит слова Шипова ТАСС.
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