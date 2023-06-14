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Россиянка Кобзева была исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию

Российская саблистка Валерия Кобзева была удалена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Кобзева была одной из шести спортсменов, отобранных Федерацией фехтования России для участия на турнире. Помимо Кобзевой, на соревнования были отобраны Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова (все — шпага), Алёна Лисина и Анна Смирнова (обе — сабля). Теперь Кобзевой нет в официальном списке участников турнира.

Как сообщает Inside the Games, Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, личные соревнования чемпионата Европы по фехтованию пройдут с 16 по 18 июня в Пловдиве (Болгария).