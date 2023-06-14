Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Кобзева была исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию

Россиянка Кобзева была исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию
Аудио-версия:
Комментарии

Российская саблистка Валерия Кобзева была удалена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Кобзева была одной из шести спортсменов, отобранных Федерацией фехтования России для участия на турнире. Помимо Кобзевой, на соревнования были отобраны Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова (все — шпага), Алёна Лисина и Анна Смирнова (обе — сабля). Теперь Кобзевой нет в официальном списке участников турнира.

Как сообщает Inside the Games, Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, личные соревнования чемпионата Европы по фехтованию пройдут с 16 по 18 июня в Пловдиве (Болгария).

Материалы по теме
Шестеро российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023