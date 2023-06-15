Зарина Гусалова обновила три национальных рекорда на ЧР по тяжёлой атлетике

19-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга Зарина Гусалова обновила все три национальных рекорда в весовой категории до 71 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике, который проходит в Новом Уренгое.
Гусалова стала чемпионкой России, установив рекорды страны в рывке (110 кг), толчке (130 кг) и по сумме упражнений (240 кг). С учётом возраста Гусаловой эти же цифры стали национальными рекордами среди девушек до 20 и до 23 лет.
Второе место заняла Анастасия Романова с суммой 230 кг (108+122), бронзу завоевала Татьяна Федичкина с суммой 201 кг (90+111).
Рекорд России в рывке в весовой категории до 81 кг установила Яна Сотиева – 116 кг. Сотиева завоевала золотую медаль с суммой 251 кг.
В весе до 76 кг победу одержала Мадина Келехсаева (224 кг). Ставшая второй 14-летняя Варвара Кузьминова (217 кг) обновила все три национальных рекорда для девушек до 15 и до 17 лет.
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