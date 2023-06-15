«Зенит» объявил о переходе гандболиста сборной России Михаила Виноградова

Левый полусредний сборной России Михаил Виноградов перешёл в гандбольный клуб «Зенит», сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

«Добро пожаловать, Миша!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

На протяжении двух последних сезонов Виноградов выступал в составе клуба «Брегенц» (Австрия). Игрок провёл за команду 18 матчей и забил 94 гола. Ранее Виноградов выступал за ЦСКА и «Каустик».

По итогам розыгрыша чемпионата России по гандболу сезона-2022/2023 санкт-петербургский «Зенит» занял пятое место. Чемпионом страны впервые в истории стал московский ЦСКА. До этого сезона чемпионом России 21 раз подряд становилась команда «Чеховские медведи». В этом розыгрыше ЦСКА в двух матчах переиграл чеховский клуб в полуфинале.