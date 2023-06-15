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Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелёв

Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелёв
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и СССР по современному пятиборью Владимир Шмелёв скончался в возрасте 76 лет, сообщает телеграм-канал 112.

По сообщениям источника, вечером 14 июня заслуженному мастеру спорта СССР вызвали бригаду скорой помощи, так как он находился без сознания. Он скончался до приезда медиков.

Владимир Шмелёв — Заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный победитель Спартакиады народов СССР, двукратный чемпион мира и трёхкратный призёр соревнований мирового первенства. Он также является олимпийским чемпионом Игр 1972 года в Мюнхене, где завоевал золотую медаль в командных соревнованиях и занял пятое место в личном зачёте. Был награждён почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

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