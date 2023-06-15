Сегодня, 15 июня, было подписано соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе трёх крупнейших марафонов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Подписание документа состоялась на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В подписании участвовали руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
На первом этапе проекта, который охватывает 2023 и 2024 годы, планируется создание Марафонской лиги внутри России. На втором этапе (2025 год) в лигу будут включены крупнейшие марафоны стран БРИКС. Всего планируется объединить до 10 стартов.
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