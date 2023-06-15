Чернышенко: российских спортсменов пытаются гнобить и призывать к предательству

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о санкциях в отношении российского спорта, а также раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

«Российских спортсменов всеми возможными способами пытаются гнобить либо призывать к предательству, обвинять в том, чего они не совершали. Многие наши федерации любили, чего греха таить, добрую половину сезона проводить на иностранных базах — мы их не построили. Есть практически тотальная зависимость от импортного оборудования. Мы как великая спортивная держава заслуживаем своё оборудование и экипировку. Это большая дорога, которую предстоит преодолеть», — приводит слова Чернышенко ТАСС.