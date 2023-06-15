Роман Чепик установил рекорд России в весовой категории до 89 кг на ЧР по тяжёлой атлетике

Тяжёлоатлет Роман Чепик стал чемпионом России в весовой категории до 89 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике. Спортсмен также стал рекордсменом страны, набрав 365 кг в сумме двоеборья.
Чепик, представляющий на соревнованиях Москву и Курганскую область, показал результат 168 кг в рывке и 197 кг в толчке. Второе место занял Даниэль Кузьмичёв (344 кг, Татарстан), а третье — Артём Горлов (343 кг, республика Адыгея). В открытом чемпионате Федерации тяжёлой атлетики России второе место занял белорус Юлиан Курлович.
В соревновании до 96 кг у мужчин победу одержал Георгий Кесаев (375 кг). Второе место — у Тимура Долбышева (368 кг), третье — у Максима Могучева (361 кг). У женщин в категории 87+ кг первой стала Виктория Орлова (237 кг), второй — Ксения Пасхина (221 кг), третьей — Мария Белозёрова (210 кг).
Чемпионат России по тяжёлой атлетике проходит в Новом Уренгое с 12 по 17 июня.
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