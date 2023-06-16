Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 16 июня

Сегодня, 16 июня, состоятся матчи 7-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Китая, Болгарии, Канады, Турции, Польши, Хорватии, Таиланда, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Японии и Сербии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня
Турция – Канада – 8:30
Польша – Нидерланды — 12:00.
Болгария – Китай — 15:30.
Япония – Германия – 20:00.
Южная Корея — Хорватия — 23:30.
Сербия – Таиланд — 3:00 (в ночь на 17 июня).
После шести сыгранных туров в общем зачёте лидирует сборная Польши, у которой 17 набранных очков. На втором месте расположилась национальная команда США. Американские волейболистки набрали 15 очков. Бразильянки заработали 15 очков и расположились на третьем месте.
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