Помощник президента РФ: самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин на сессии «Суверенитет в спорте» в рамках ПМЭФ 2023 высказался о сути понятия, давшего название дискуссии.
«Суверенитет в спорте — это общедоступность, спорт вне политики. Вот это и есть суверенитет. Его главный принцип, что его политика трогать не должна.
Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Ещё больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас. Они понимают, что если политика будет доминировать над спортом, то с каждой страной, с каждым спортсменом может случиться нечто подобное.
С каждой международной федерацией идут переговоры национальной федерации. Самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».
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