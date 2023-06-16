«Это уже совсем за гранью». Немов — о выступлении россиян на ОИ-2024 как команда беженцев

Четырёхкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов высказался о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
«Это уже совсем за гранью. Как это: не принимать помощь той страны, в которой тренируешься и где выступаешь? Мягко говоря, это несправедливо. Так поступать просто нельзя. Фактически россиян лишат возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Другого вопроса и быть не может.
Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится на данные условия. К сожалению, это абсолютно неприемлемые на сегодняшний день условия. Как люди должны отказываться от внутренних соревнований, если им нужно отобраться в сборную? Как им не получать помощь от национальной федерации, если требуются лекарства, условия для тренировок и т. д.?» — приводит слова Немова RT.
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