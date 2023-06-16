Валентина Родионенко: или россиян допускают как равноправных членов, или мы не участвуем

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Это означает, что заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы. Став кандидатом на участие в Олимпиаде, атлет должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

«Как вы себе представляете, чтобы российские спортсмены поехали под флагом беженцев? Это же смешно. Они с ума сошли.

Мы даже не обсуждаем эту тему. Само слово «беженцы» говорит о том, что люди убегают из страны. У нас никто не убежал. Или нас допускают как равноправных членов, или мы не участвуем. Спортсменов, которые искали бы любые пути, чтобы выступить, у нас нет», — приводит слова Родионенко Metaratings.