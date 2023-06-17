Мамиашвили: если на ОИ нас хотят видять командой беженцев, в Париж надо ехать на танках

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о предложении россиянам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев по разработанным Международным олимпийским комитетом (МОК) условиям.

«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет» ,— приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.