31 велогонщик дисквалифицирован на «Джиро» U23 — они держались за машины на подъёме

31 спортсмен был снят с «Джиро д'Италия» U23 из-за того, что они держались руками за машины и мотоциклы своих команд во время знаменитого подъёма на перевал Пассо-делло-Стельвио, сообщает AP. После просмотра видеороликов, снятых болельщиками, судьи дисквалифицировали сначала 24 человека, а потом ещё семерых.

На видеороликах видно, что болельщики выстроились по краям дороги во время подъёма, а гонщики, казалось, не замечали, что их снимают, поскольку грубо нарушали правила. При этом некоторые болтали и смеялись между собой, цепляясь за боковые и задние части машин команд.

24 из дисквалифицированных спортсменов являются итальянцами. Также среди тех, кто снят с гонки, был бельгийский велосипедист Тийл Де Декер, выигравший в этом году гонку Париж — Рубе U23. Четыре члена команд и их командные автомобили также были исключены из гонки. Всего санкции затронули 15 команд.

Гонщики и команды могут получить дополнительные наказания со стороны национальных федераций или Международного союза велосипедистов.