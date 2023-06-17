31 велогонщик дисквалифицирован на «Джиро» U23 — они держались за машины на подъёме

31 спортсмен был снят с «Джиро д'Италия» U23 из-за того, что они держались руками за машины и мотоциклы своих команд во время знаменитого подъёма на перевал Пассо-делло-Стельвио, сообщает AP. После просмотра видеороликов, снятых болельщиками, судьи дисквалифицировали сначала 24 человека, а потом ещё семерых.
На видеороликах видно, что болельщики выстроились по краям дороги во время подъёма, а гонщики, казалось, не замечали, что их снимают, поскольку грубо нарушали правила. При этом некоторые болтали и смеялись между собой, цепляясь за боковые и задние части машин команд.
24 из дисквалифицированных спортсменов являются итальянцами. Также среди тех, кто снят с гонки, был бельгийский велосипедист Тийл Де Декер, выигравший в этом году гонку Париж — Рубе U23. Четыре члена команд и их командные автомобили также были исключены из гонки. Всего санкции затронули 15 команд.
Гонщики и команды могут получить дополнительные наказания со стороны национальных федераций или Международного союза велосипедистов.
- 17 июня 2023
-
02:40
-
00:10
- 16 июня 2023
-
23:19
-
22:30
-
21:26
-
17:46
-
15:10
-
14:31
-
13:14
-
09:23
-
08:00
-
06:33
-
04:39
-
03:37
-
02:55
-
01:46
-
01:26
- 15 июня 2023
-
22:42
-
18:41
-
16:20
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:25
-
00:25
- 14 июня 2023
-
22:54
-
17:54
-
17:42
-
16:41
-
15:54
-
14:49
-
14:43
-
12:41
-
10:20
-
00:06