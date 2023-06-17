Международный союз велосипедистов выразил соболезнования в связи со смертью Мёдера

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования в связи со смертью 26-летнего велогонщика Джино Мёдера после падения на пятом этапе «Тура Швейцарии» — 2023.

«Все в UCI были опустошены, узнав о смерти велогонщика Джино Мёдера. Наши мысли с семьёй, друзьями и со всеми, кто был связан с Джино. Он был восходящей звездой профессионального велоспорта», — говорится в сообщении пресс-службы UCI.

Напомним, на 197-м километре дистанции пятого этапа «Тура Швейцарии» Мёдер упал на очень высокой скорости и долго не приходил в сознание. Врачи быстро прибыли на место происшествия, провели реанимацию и срочно госпитализировали спортсмена на вертолёте. Позже швейцарский велогонщик скончался от полученных травм.