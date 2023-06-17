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Дзюдоист Махмадбеков завоевал золото на этапе серии «Большого шлема» в Астане

Дзюдоист Махмадбеков завоевал золото на этапе серии «Большого шлема» в Астане
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Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на турнире серии «Большого шлема», который проходит в Астане.

В финальной схватке Махмадбеков победил поляка Адама Стодольского. Махмадбек грамотно перевёл борьбу в партер, а затем уверенно перевернул и удержал соперника до победы. Для Махмадбекова это четвёртое в карьере золото турниров «Большого шлема». В 2021 году он побеждал в Казани и Баку, в 2022-м – в Улан-Баторе.

Бронзовые награды завоевали представители Казахстана Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов.

Махмадбеков стал вторым российским спортсменом, завоевавшим медаль на турнире в Астане. Накануне бронзовым призером соревнований стала Кристина Дудина.

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