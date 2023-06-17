В МИД России отреагировали на идею допуска россиян на ОИ на условиях «команды беженцев»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Это означает, что заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы. Став кандидатом на участие в Олимпиаде, атлет должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

«Это не идея МОК. Это идея, которая разрабатывается американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда они будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за рубежом России. Кто то уехал по идеологическим соображениям, кого то переманили. Из них будут формировать как бы российский спорт. Они это регулярно делают в других сферах. Приведу пример: то же самое они делали в Венесуэле с Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях.

Это глобальная мистификация, подмена понятий, в которой эти западные креативщики чувствуют себя как рыба в воде. Это специальная кампания, которая разрабатывалась, и которую они сейчас будут применять. Таких примеров в истории немало. Любимая история западного сообщества — правительство в изгнании. Они назначают людей, которые ассоциируются со страной или народом, и, не имея на это никаких полномочий, ведут с ними дела. Это касается не только государственного уровня, но и общественного, социального, различных сфер. У меня есть достоверная информация, что такая информационно политическая кампания разработана, и они будут делать всё, чтобы ее применить на практике», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».