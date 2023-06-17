Захарова заявила, что страны, которые отказывают атлетам в визах, убивают мировой спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отказе ряда отказ европейских государств выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях, на которые они допущены в нейтральном статусе.

«Не только спортивные, но и наши деятели, которых не пускают на международные площадки. Кого только не касалась эта проблема! Мы будем решать её, но дело в том, что, не пуская атлетов-профессионалов, они просто убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования? Можно просто раздать всем медали и чувствовать себя спокойно. Если это про конкуренцию, борьбу — а всё-таки они туда едут бороться не политически, а по спортивному принципу — то давайте им визы и прекращайте эту возню.

Иначе в какой то момент они поймут, что спорт мировых достижений их уже не касается. И возникнут другие площадки, где люди, [которым] отказано в участии в подобных мероприятиях, найдут достойных соперников и будут там развивать свои достижения», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».