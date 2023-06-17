Полина Кнороз выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира в прыжках с шестом

23-летняя легкоатлетка Полина Кнороз прокомментировала победу на «Мемориале Игнатьева» в Чебоксарах, где она выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира в прыжках с шестом.
Кнороз преодолела планку на высоте 4,75 метра, а квалификационный норматив в женских прыжках с шестом равен 4,71 метра.
«Ожидала, что могу показать высокий результат — но, по правде говоря, не сегодня. Было очень тяжело прыгать из-за внешних факторов, а результаты на предыдущих соревнованиях для меня не показатель — просто тогда я не была готова. Могла ли сегодня прыгнуть выше, если бы болельщиков на трибунах было больше? Однозначно да! Зрители — наша главная поддержка во время соревнований. Они могут этого не осознавать, но для всех спортсменов очень важно, чтобы на нас смотрели и болели за нас», — приводит слова Кнороз RT.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 19 по 27 августа в Будапеште. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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